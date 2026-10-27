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Giriş Tarihi: 27.10.2026 21:27

Bahçeşehir Koleji, EuroCup'ta PAOK'u devirdi!

Bahçeşehir Koleji, BKT EuroCup D Grubu'nun 5. haftasında PAOK karşısında 84-81 galip geldi.

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AA
Bahçeşehir Koleji, EuroCup’ta PAOK’u devirdi!
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BKT EuroCup D Grubu'nun 5. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Yunanistan ekibi PAOK'u 84-81 yendi.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, grupta 4. galibiyetini aldı. PAOK ise 2. yenilgisini yaşadı.

Bahçeşehir Koleji'nde Malachi Flynn'ın 28, Tyler Cavanaugh'nun 11 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

Yunanistan temsilcisinde forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman'ın 30, Marcus Foster'ın 20 sayısı kazanmak için yeterli olmadı.

Öte yandan A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman da mücadeleyi yerinde takip etti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BAHÇEŞEHİR KOLEJİ #PAOK #EUROCUP
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Bahçeşehir Koleji, EuroCup'ta PAOK'u devirdi!
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