Beşiktaş’ın EuroLeague’de rakibi Olympiakos

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonuna ikinci kez katılan siyah-beyazlılar, çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı. Son şampiyon Yunan temsilcisi ise 5 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ'NDEKİ 32. MAÇI

Siyah-beyazlı takım, tarihinde ikinci kez mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde 32. kez sahaya çıkacak.

Beşiktaş, 2012-13 sezonunda o dönem her biri 6 takımlı 4 grupta oynanan organizasyonda grup aşamasında 5, son 16 turunda 2 olmak üzere 7 galibiyet elde etti.

Organizasyona son 16 turunda veda eden siyah-beyazlılar, 24 müsabakada 17 yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi'nde yaptığı 31 maçta 10 galibiyet ve 21 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Olympiakos ile daha önce 2 kez karşılaşan Beşiktaş, henüz galibiyet elde edemedi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör