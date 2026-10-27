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Giriş Tarihi: 27.10.2026 10:08 Son Güncelleme: 27.10.2026 10:09

NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "triple-double"a yaklaştığı maçta Hawks'ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "triple-double"a yaklaştığı maçta Atlanta Hawks'ı 120-110 yendi.

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NBA’de Rockets, Alperen Şengün’ün triple-doublea yaklaştığı maçta Hawks’ı yendi
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Toyota Center'da Hawks'ı ağırlayan Rockets'ta yaklaşık 37 dakika süre alan Alperen Şengün, 29 sayı, 9 ribaunt, 9 asistle oynadı. Milli basketbolcu, 6 top çalmayla kariyer rekoru da kırdı.

Sezona 4'te 4 ile başlayan Rockets'ta Kevin Durant 22 ve Jabari Smith Jr, 16 sayı kaydetti.

Hawks'ta ise Jalen Johnson'ın 21 ve CJ McCollum'un 20 sayısı sezonun ikinci yenilgisini önleyemedi.

CAVALİERS, EDWARDS'IN 47 SAYISINA RAĞMEN KAZANDI

Cleveland Cavaliers, Rocket Arena'da ağırladığı Minnesota Timberwolves'u uzatmada 127-125 mağlup etti.

İkinci galibiyetini alan Cavaliers'ta Donovan Mitchell 26 ve James Harden 19 sayı attı.

İlk mağlubiyetini yaşayan Timberwolves'ta ise Anthony Edwards 47, Jaden McDaniels ve Terrence Shannon Jr 14'er sayı üretti.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#HOUSTON ROCKETS #ATLANTA HAWKS #KEVİN DURANT #CAVALİERS #CLEVELAND CAVALİERS
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NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "triple-double"a yaklaştığı maçta Hawks'ı yendi
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