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Giriş Tarihi: 28.10.2026 23:00

Beşiktaş, Olympiakos'a kaybetti

Euroleague'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Yunan ekibi Olympiakos'a 81-73 mağlup oldu.

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DHA
Beşiktaş, Olympiakos’a kaybetti
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EuroLeague'in 8'inci hafta karşılaşmasında Siyah-beyazlılar maça; Berk Uğurlu, Jaylen Nowell, Anthony Brown, Eugene Omoruyi ve Ante Zizic beşiyle başladı. Beşiktaş, müsabakanın ilk çeyreğini 23-25 geride geçirdi. Siyah-beyazlılar, ilk yarıyı ise 36-42 geride tamamladı. Final periyoduna 58-61 geride giren Beşiktaş Basketbol Takımı karşılaşmadan 81-73 mağlup ayrıldı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Sasa Pukl, Robert Lottermoser, Igor Dragojevic

Beşiktaş: David DeJulius 12, Jaylen Nowell 15, Conor Morgan 11, Metecan Birsen 10, Anthony Brown 9, Eugene Omoruyi 7, Scottie Wilbekin 5, Wenyen Gabriel 4, Berk Uğurlu, Ante Zizic

Olympiakos: Sasha Vezenkov 16, Tyrique Jones 15, Donta Hall 14, Tyson Christopher Ward 13, Codi Miller-McIntyre 9, Mbaye Ndiaye 7, Cory Joseph 4, Kostas Papanikolaou 3, Nikolaos Plotas, Omiros Netzipoglou

1'inci Periyot: 23-25

Devre: 36-42

3'üncü Periyot: 58-61

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Beşiktaş, Olympiakos'a kaybetti
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