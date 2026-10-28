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Giriş Tarihi: 28.10.2026 10:06

Jayson Tatum, Celtics'e son saniyede galibiyeti getirdi!

NBA'de Boston Celtics, konuk ettiği Brooklyn Nets'i uzatmalara giden maçta 125-124'lük skorla mağlup etti.

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Jayson Tatum, Celtics’e son saniyede galibiyeti getirdi!
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NBA'de normal sezon heyecanı 4 karşılaşmayla devam etti. Los Angeles Lakers evinde karşılaştığı Portland Trail Blazers'a 136-129 kaybetti. Bu sezonki ilk yenilgisini alan Lakers'ta Luka Doncic 41 sayı, 9 ribaund, Austin Reaves de 26 sayıyla mücadele etti. Ligdeki 3'te 3 yapan Portland'da ise Ja Morant ile Deni Avdija 23'er sayı ve Jrue Holiday de 22 sayıyla oynadı.

BOSTON CELTICS'TEN ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET

Boston Celtics, TD Garden'da karşı karşıya geldiği Brooklyn Nets'i Jayson Tatum'un son saniyede attığı basketle 125-124 mağlup etti. Bu sezonki 3. galibiyetini elde eden Boston'da Jayson Tatum 40 sayıyla takımını sırtlarken, Paul George da 20 sayı kaydetti. Ligdeki 4. maçından da yenilgiyle ayrılan Brooklyn'de Michael Porter Jr. 27 sayı ve Julius Randle de 24 sayıyla müsabakayı tamamladı.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Boston Celtics: 125 - Brooklyn Nets: 124
New York Knicks: 111 - Detroit Pistons: 97
San Antonio Spurs: 130 - Sacramento Kings: 103
Los Angeles Lakers: 129 - Portland Trail Blazers: 136

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#CELTİCS #BOSTON CELTİCS #JAYSON TATUM
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Jayson Tatum, Celtics'e son saniyede galibiyeti getirdi!
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