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Giriş Tarihi: 29.10.2026 11:02

Beşiktaş, EuroLeague'de Virtus Bologna'ya konuk olacak

Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 9. haftasında yarın (30 Ekim Cuma günü) deplasmanda İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşılaşacak.

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AA
Beşiktaş, EuroLeague’de Virtus Bologna’ya konuk olacak
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PalaDozza Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak.

Ligde 3 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, averajla 13. sırada bulunuyor. Beşiktaş, son olarak sahasında karşılaştığı Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 81-73 yenildi.

Virtus Bologna ise dörder galibiyet ve yenilgiyle 12. basamakta kendine yer buldu.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ'NDEKİ 33. MAÇI

Siyah-beyazlı takım, tarihinde ikinci kez mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde 33. kez sahaya çıkacak.

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde yaptığı 32 maçta 10 galibiyet ve 22 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Beşiktaş, EuroLeague'de Virtus Bologna'ya konuk olacak
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