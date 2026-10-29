Galatasaray, EuroLeague Women’da Kızılyıldız’a mağlup!

EuroLeague Women B Grubu 3. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 78-68 mağlup oldu.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, 2. yenilgisini yaşadı. Sırbistan ekibi ise 2. galibiyetini aldı.
Galatasaray'da Awak Kuier'in 20 sayısı kazanmak için yeterli olmadı.
Kızılyıldız'da ise Artemis Spanou 21 sayıyla galibiyette ön plana çıktı.
Öte yandan sarı-kırmızılı takım, müsabaka öncesindeki ısınma bölümüne 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için tasarlanan özel tişörtlerle çıktı.