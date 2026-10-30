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Giriş Tarihi: 30.10.2026 10:25

Memphis Grizzlies sezona 5'te 5 ile başladı

NBA'de Memphis Grizzlies, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 124-103 mağlup ederek, sezona 5'te 5 yaparak başladı.

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İHA
Memphis Grizzlies sezona 5’te 5 ile başladı
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NBA'de normal sezon 3 maçla devam etti. Memphis Grizzlies, Moda Center'da karşı karşıya geldiği Portland Trail Blazers'ı 124-103'lük skorla mağlup etti.

Ligde 5. maçından da galip ayrılan Memphis'te, Cameron Boozer 18 sayı, 12 asist ve 11 ribaunda ile triple double yaparken, Isaiah Stewart 18 sayı ve Cedric Coward da 17 sayı kaydetti. Memphis Grizzlies ayrıca 2014-2015'ten sonra ilk kez 5'te 5 ile sezona başlangıç yaptı. Ligde ilk yenilgisini alan Portland'da ise Deni Avdija 24 sayı, Ja Morant da 14 sayıyla mücadele etti.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Atlanta Hawks: 114 - Cleveland Cavaliers: 111
New Orleans Pelicans: 132 - Sacramento Kings: 120
Portland Trail Blazers: 103 - Memphis Grizzlies: 124

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#MEMPHİS GRİZZLİES #NBA
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Memphis Grizzlies sezona 5'te 5 ile başladı
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