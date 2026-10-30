Milan basketbol takımı kuruyor! NBA Avrupa Ligi’ne katılacak!

İtalya Birinci Futbol Ligi ekibi Milan, basketbol takımı kurarak NBA Avrupa Ligi projesinde yer almayı planlıyor.

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica'ya konuşan kulübün ABD'li sahibi Gerry Cardinale, basketbol takımı kurmak istediklerini belirtti.

Cardinale, "20 bin kişilik bir arena inşa etmek için çalışmalara başlamaya hazırız. NBA Avrupa Ligi'nde Milano merkezli bir takımla yer almak istiyoruz. Tenis alanında da hedeflerim var." ifadelerini kullandı.

NBA Avrupa projesinin, NBA ve FIBA ortaklığında, yarı açık lig statüsüyle Ekim 2027'de hayata geçirilmesi hedefleniyor.

İlk sezonunda 16 takımın mücadele etmesi planlanan ligde, bu ekiplerin 12'sinin kalıcı lisans sahibi kulüplerden oluşması öngörülüyor.

Kalıcı lisans verilecek 12 kulüpten birinin de İstanbul merkezli olması bekleniyor.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör