Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Milan basketbol takımı kuruyor! NBA Avrupa Ligi'ne katılacak!
Giriş Tarihi: 30.10.2026 14:48

Milan basketbol takımı kuruyor! NBA Avrupa Ligi'ne katılacak!

İtalya'nın köklü ekiplerinden Milan, basketbol takımı kurarak, NBA Avrupa Ligi'ne katılmayı planlıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
Milan basketbol takımı kuruyor! NBA Avrupa Ligi’ne katılacak!
  • ABONE OL

İtalya Birinci Futbol Ligi ekibi Milan, basketbol takımı kurarak NBA Avrupa Ligi projesinde yer almayı planlıyor.

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica'ya konuşan kulübün ABD'li sahibi Gerry Cardinale, basketbol takımı kurmak istediklerini belirtti.

Cardinale, "20 bin kişilik bir arena inşa etmek için çalışmalara başlamaya hazırız. NBA Avrupa Ligi'nde Milano merkezli bir takımla yer almak istiyoruz. Tenis alanında da hedeflerim var." ifadelerini kullandı.

NBA Avrupa projesinin, NBA ve FIBA ortaklığında, yarı açık lig statüsüyle Ekim 2027'de hayata geçirilmesi hedefleniyor.

İlk sezonunda 16 takımın mücadele etmesi planlanan ligde, bu ekiplerin 12'sinin kalıcı lisans sahibi kulüplerden oluşması öngörülüyor.

Kalıcı lisans verilecek 12 kulüpten birinin de İstanbul merkezli olması bekleniyor.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#NBA #FIBA #MİLAN
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Milan basketbol takımı kuruyor! NBA Avrupa Ligi'ne katılacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA