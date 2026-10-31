2027 Basketbol Dünya Kupası için geri sayım başladı!

Türk basketbolunun önemli isimlerinden olan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, bu yıl nisan ayında Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Onur Listesi'ne seçilerek bu başarıya ulaşan ilk Türk basketbolcu olmuştu.

2022 FIFA Dünya Kupası'nın gerçekleştirildiği Katar, bu kez de basketbolun en büyük organizasyonlarından biri olan FIBA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası, organizasyon tarihinde ilk kez Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde gerçekleştirilecek.

27 Ağustos-12 Eylül 2027'de gerçekleştirilecek turnuvada ev sahibi Katar dahil kendi kıtalarındaki elemeleri geçerek turnuvaya katılma hakkı kazanan toplam 32 milli takım mücadele edecek, 92 karşılaşmanın oynanacağı organizasyon 20. kez düzenlenecek.

Müsabakaların başkent Doha'daki 4 farklı salonda düzenlenmesi planlanırken, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Al Janoub Stadyumu'nun da basketbol karşılaşmaları için uygun hale getirilmesi öngörülüyor.

Organizasyon kapsamında karşılaşmalara Lusail Arena, Duhail Arena, Al Attiyah Arena ve Al Janoub Arena ev sahipliği yapacak.

Turnuva, tüm karşılaşmaların tek şehirde düzenlenmesi ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda kullanılan bir futbol stadyumunun basketbol salonuna dönüştürülmesi bakımından da bir ilk olacak.

Katar, organizasyonla birlikte basketbolun ülkede ve Körfez bölgesinde yaygınlaştırılmasını, gençlerin spora katılımının artırılmasını ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma kapasitesinin güçlendirilmesini hedefliyor.

Başkent Doha'da yer alan salonların basketbolun yanı sıra farklı spor dallarına da ev sahipliği yapabilen çok amaçlı tesisler olarak kullanılması, en dikkat çekici özellikleri arasında yer alıyor.

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Elemelerinde yenilgisiz ilerleyerek 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan ilk ülke oldu.

İlk turu 6'da 6 ile lider tamamlayan ay-yıldızlılar, takımların galibiyet ve mağlubiyet sayılarını taşıdığı ikinci turda da başarılı performansını sürdürmüştü.

İkinci turda ilk 2 müsabakayı kazanarak elemelerde 8'de 8 yapan ve liderliğini sürdüren milliler, Dünya Kupası biletini almayı başardı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası'nda 6. kez mücadele edecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör