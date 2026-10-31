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Giriş Tarihi: 31.10.2026 10:20

Scottie Barnes'ın 41 sayısı Raptors'a yetmedi!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Toronto Raptors, Scottie Barnes'ın 41 sayısına rağmen Orlando Magic'e 121-114 kaybetti.

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Scottie Barnes’ın 41 sayısı Raptors’a yetmedi!
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Toronto Raptors ile Orlando Magic karşılaştı. Scotiabank Arena'da oynanan karşılaşmada Raptors, 121-114 yenildi.

Raptors'ta Barnes, 41 sayı, 5 asist ve 5 ribauntla maçın en skorer ismi oldu. Jakob Poeltl 12 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaparken Immanuel Quickley 17 ve Collin Murray-Boyles 15 sayıyla maçı tamamladı.

Magic'te ise Desmond Bane, 28 sayıyla takımının en skoreri oldu. Franz Wagner de 26 sayı, 11 asistle "double-double" yaparak galibiyete katkıda bulundu.

ANTETOKOUNMPO'DAN TRIPLE DOUBLE

Giannis Antetokounmpo'nun "triple-double" ile oynadığı karşılaşmada Miami Heat, Indiana Pacers'ı 145-125 yenerek NBA Kupası'na galibiyetle başladı.

Kaseya Center'da oynanan mücadelede Heat'in Yunan yıldızı Antetokounmpo, 31 sayı, 18 ribaunt ve 10 asistle oynadı.

Ev sahibi ekipte Bam Adebayo 27, Klay Thompson 25 ve Pelle Larsson ise 18 sayıyla maçı tamamladı.

Pacers'ta ise Quenton Jackson 24, Andrew Nembhard 22, Pascal Siakam ve Jay Huff 13'er sayı kaydetti.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#AMERİKAN BASKETBOL LİGİ #TORONTO RAPTORS #ORLANDO MAGİC #MİAMİ HEAT #INDİANA PACERS
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Scottie Barnes'ın 41 sayısı Raptors'a yetmedi!
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