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Giriş Tarihi: 31.10.2026 18:09

Trabzonspor, Biotekno Körfez Basket'i deplasmanda yıktı!

Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Biotekno Körfez Basket deplasmanından 89-83 galip ayrıldı.

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Trabzonspor, Biotekno Körfez Basket’i deplasmanda yıktı!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Biotekno Körfez Basket'i 89-83 yendi.

Karşılaşma, Karadeniz ekibinin kazandığı faulün ardından Keene'nin serbest atıştan bulduğu sayılarla başladı. İki takımın da karşılıklı sayılar ürettiği mücadelede, ev sahibi ekip skor üstünlüğünü ele geçirerek rakibinin öne geçmesine izin vermedi. Biotekno Körfez Basket ilk çeyreği 28-24 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte etkili oynayan Trabzonspor, soyunma odasına 45-43 önde gitti.

Soyunma odasından etkili dönen Karadeniz ekibi, iyi savunma yaparak 24. dakikada farkı 11 sayıya (43-54) çıkardı. Çeyreğin ikinci yarısında hücumdaki etkinliğini artıran Biotekno Körfez Basket, aradaki farkı azaltmasına rağmen Trabzonspor, son çeyreğe 62-58 üstün girdi.

Dengeli geçen son çeyrekte Biotekno Körfez Basket, 37. dakikada skoru eşitledi: 79-79. Oyunda üstünlüğü tekrar ele geçiren Trabzonspor, karşılaşmadan 89-83 galip ayrıldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ
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Trabzonspor, Biotekno Körfez Basket'i deplasmanda yıktı!
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