Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fırtına Körfez'de sert esti
Giriş Tarihi: 1.11.2026

Fırtına Körfez'de sert esti

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Fırtına Körfez’de sert esti
  • ABONE OL
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor, Biotekno Körfez Basket'i geriden gelerek 89-83 mağlup etti. İlk periyodun bitimine 1 dakika 43 saniye kala 23-14 geride olan Fırtına, sonrasında toparlanarak farkı kapattı. İlk yarıyı 45-43 önde tamamlarken üçüncü çeyreği de 62-58 önde geçti. Son periyotta rakibini iyi savunan Karadeniz devi, parkeden zaferle ayrıldı. Trabzonspor'da Keene, Boston Jr ve Manek toplamda 51 sayı üretti. 10 puana yükselen bordo- mavililer, son 4 maçta üçüncü galibiyetini elde etti. Diğer sonuçlar: Bandırma- Bahçeşehir Koleji: 103-88, Yukatel Denizli-Galatasaray MCT Technic: 74-87.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fırtına Körfez'de sert esti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA