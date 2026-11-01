Fırtına Körfez’de sert esti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor, Biotekno Körfez Basket'i geriden gelerek 89-83 mağlup etti. İlk periyodun bitimine 1 dakika 43 saniye kala 23-14 geride olan Fırtına, sonrasında toparlanarak farkı kapattı.
İlk yarıyı 45-43 önde tamamlarken üçüncü çeyreği de 62-58 önde geçti. Son periyotta rakibini iyi savunan Karadeniz devi, parkeden zaferle ayrıldı. Trabzonspor'da Keene, Boston Jr ve Manek toplamda 51 sayı üretti.
10 puana yükselen bordo- mavililer, son 4 maçta üçüncü galibiyetini elde etti. Diğer sonuçlar: Bandırma- Bahçeşehir Koleji: 103-88, Yukatel Denizli-Galatasaray MCT Technic: 74-87.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör