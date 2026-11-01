Fırtına Körfez’de sert esti

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor, Biotekno Körfez Basket'i geriden gelerek 89-83 mağlup etti.İlk yarıyı 45-43 önde tamamlarken üçüncü çeyreği de 62-58 önde geçti. Son periyotta rakibini iyi savunan Karadeniz devi, parkeden zaferle ayrıldı.10 puana yükselen bordo- mavililer, son 4 maçta üçüncü galibiyetini elde etti. Diğer sonuçlar: