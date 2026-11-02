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Giriş Tarihi: 2.11.2026 21:34

Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor'u devirdi!

Basketbol Süper Ligi’nin 6.haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 87-77'lik skorla mağlup etti.

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DHA
Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor’u devirdi!
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Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, deplasmanda Aliağa Petkimspor ile karşılaştı.

Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki maçta Petkimspor ilk periyodu 18-16, devreyi 44-41 önde tamamladı. İkinci yarıya 10-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes üstünlüğü eline aldı. Bu bölümde fark konuk ekip lehine çift hanelere çıkarken üçüncü periyot 53-63 bitti.

Dördüncü periyotta ev sahibi Thomas ve Yiğit'le farkı azaltıp rakibini yakalamaya çalışsa da Anadolu Efes salondan galip ayrıldı: 77-87.

Bu skorla Anadolu Efes 6 maçta 5 galibiyete ulaşırken Petkimspor 3 galibiyette kaldı.

SALON: Aliağa Belediyesi Enka

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Can Mavisu, Batuhan Söylemezoğlu

ALİAĞA PETKİMSPOR: Thomas 14, Cook 11, Horton 16, Yiğit Onan 6, Hanlan 12, Abmas 9, Tibet Görener 9, Uthoff, Thomas Akyazılı, Pasecniks

ANADOLU EFES: Saric 11, Russell 9, Malcolm 10, David Mutaf 2, Ercan Osmani 3, Loyd 16, Payne 16, Strazel 13, Erkan Yılmaz 5, Jones 2, Karutasu, Burak Can Yıldızlı

1'İNCİ PERİYOT: 18-16

İLK YARI: 44-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-63

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ANADOLU EFES #ALİAĞA PETKİMSPOR #BASKETBOL SÜPER LİGİ
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Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor'u devirdi!
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