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Giriş Tarihi: 2.11.2026 22:56

Beşiktaş, Çayırova Belediyespor'u mağlup etti!

Beşiktaş, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında sahasında Glint Çayırova Belediyespor'u 93-76 yendi. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, 3. galibiyetini aldı. Çayırova Belediyespor ise 5. yenilgisini yaşadı.

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AA
Beşiktaş, Çayırova Belediyespor’u mağlup etti!
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi altıncı hafta maçında Glint Çayırova Belediyesi ile karşılaştı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maça siyah-beyazlılar; David Dejulius, Jaylen Nowell, Anthony Brown, Metecan Birsen ve Wenyen Gabriel beşiyle başladı.

Siyah-beyazlılar, müsabakanın ilk çeyreğini 27-16 önde geçti. İlk yarıyı 46-38 önde tamamlayan Beşiktaş, final periyoduna 74-56 önde girdi ve karşılaşmadan 93-76 galip ayrıldı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Samet Biner

Beşiktaş: DeJulius 1, Nowell 14, Brown 14, Metecan Birsen 15, Gabriel 17, Berk Uğurlu 5, Morgan 7, Yağız Aksu, Wilbekin 12, Omoruyi 4, Furkan Korkmaz 4

Glint Çayırova Belediyespor: Crawford 23, White 14, Brooks 4, Enes Berkay Taşkıran, Gallinat 7, Kartal Özmızrak 3, Erdi Gülaslan, Sulaimon 5, Simmons 4, Canberk Kuş 5, Sokolowski 11

1. Periyot: 27-16

Devre: 46-38

3. Periyot: 74-56

Beş faulle çıkan: 34.37 Sokolowski (Glint Çayırova Belediyespor)

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ #BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ #BEŞİKTAŞ
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Beşiktaş, Çayırova Belediyespor'u mağlup etti!
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