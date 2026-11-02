Beşiktaş, Çayırova Belediyespor’u mağlup etti!

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi altıncı hafta maçında Glint Çayırova Belediyesi ile karşılaştı.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maça siyah-beyazlılar; David Dejulius, Jaylen Nowell, Anthony Brown, Metecan Birsen ve Wenyen Gabriel beşiyle başladı.
Siyah-beyazlılar, müsabakanın ilk çeyreğini 27-16 önde geçti. İlk yarıyı 46-38 önde tamamlayan Beşiktaş, final periyoduna 74-56 önde girdi ve karşılaşmadan 93-76 galip ayrıldı.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Samet Biner
Beşiktaş: DeJulius 1, Nowell 14, Brown 14, Metecan Birsen 15, Gabriel 17, Berk Uğurlu 5, Morgan 7, Yağız Aksu, Wilbekin 12, Omoruyi 4, Furkan Korkmaz 4
Glint Çayırova Belediyespor: Crawford 23, White 14, Brooks 4, Enes Berkay Taşkıran, Gallinat 7, Kartal Özmızrak 3, Erdi Gülaslan, Sulaimon 5, Simmons 4, Canberk Kuş 5, Sokolowski 11
1. Periyot: 27-16
Devre: 46-38
3. Periyot: 74-56
Beş faulle çıkan: 34.37 Sokolowski (Glint Çayırova Belediyespor)