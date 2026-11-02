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Giriş Tarihi: 2.11.2026 11:16 Son Güncelleme: 2.11.2026 11:17

NBA'de Lakers, Luka Doncic'in 45 sayı attığı maçta Raptors'ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Luka Doncic'in 45 sayıyla yıldızlaştığı maçta Toronto Raptors'ı 131-125 mağlup etti.

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NBA’de Lakers, Luka Doncic’in 45 sayı attığı maçta Raptors’ı yendi
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Raptors'ı konuk eden Lakers, Doncic'in 45 sayı, 15 ribaunt, 6 asist, 5 top çalmayla ön plana çıktığı karşılaşmada galibiyete ulaştı.

Sezonun 5. maçını kazanan Lakers'ta Austin Reaves 19 ve Walker Kessler 16 sayı kaydetti.

Raptors'ta ise Scottie Barnes'ın 29 ve RJ Barrett'ın 22 sayısı, sezonun üçüncü mağlubiyetini engelleyemedi.

CELTİCS'TEN ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET

Boston Celtics, Kia Center'da konuk olduğu Orlando Magic'i 108-97 yenerek tamamı art arda olmak üzere 5. galibiyetini aldı.

Celtics'te Jayson Tatum 32 ve Paul George 17 sayıyla oynadı.

Ev sahibi takımda ise Tristan da Silva ve Anthony Black'in 23'er sayısı, sezonun 4. yenilgisini önleyemedi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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NBA'de Lakers, Luka Doncic'in 45 sayı attığı maçta Raptors'ı yendi
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