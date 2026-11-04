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Giriş Tarihi: 04.11.2026 10:47

Anadolu Efes'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi Paris Basketbol!

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 10. haftasında Anadolu Efes, yarın saat 20.15'te Paris Basketbol'u sahasında konuk edecek.

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Anadolu Efes’in Avrupa Ligi’ndeki rakibi Paris Basketbol!
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) onuncu haftasında yarın Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u konuk edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak maç, saat 20.15'te başlayacak.

Avrupa erkek basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon 9 maça çıkan lacivert-beyazlılar, 4 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı. Paris Basketbol ise 3 galibiyet alabildi.

AVRUPA'DA 923.MAÇ

Anadolu Efes, Paris Basketbol maçıyla Avrupa'da 923. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 922 karşılaşmada 510 galibiyet, 412 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 675. maçını yapacak. Ligdeki 674 müsabakanın 353'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 321'inde mağlup oldu.

İki takım Avrupa Ligi'nde 5. randevusuna çıkacak. Lacivert-beyazlılar, tamamı son 2 yılda yapılan 4 mücadelenin 1'ini kazanabildi. Paris Basketbol ise rekabetteki 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Anadolu Efes'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi Paris Basketbol!
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