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Giriş Tarihi: 04.11.2026 21:52

Biotekno Körfez Basket, BC Bashkimi'ye takılmadı!

Biotekno Körfez Basket, FIBA Erkekler Avrupa Kupası’nda BC Bashkimi karşısında 72-62 galip geldi.

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Biotekno Körfez Basket, BC Bashkimi’ye takılmadı!
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FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Biotekno Körfez Basket, sahasında Kosova temsilcisi BC Bashkimi'yi 72-62 mağlup etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Biotekno Körfez Basket, ilk periyodu 17-9 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmadaki etkili oyununu sürdüren Kocaeli temsilcisi, farkı açarak soyunma odasına 40-22 üstün gitti.

Üçüncü periyotta hücumda daha etkili olan BC Bashkimi, farkı 8 sayıya kadar indirdi. Biotekno Körfez Basket, son çeyreğe 53-45 önde girdi.

Son periyotta rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen ev sahibi ekip, karşılaşmadan 72-62 galip ayrıldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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Biotekno Körfez Basket, BC Bashkimi'ye takılmadı!
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