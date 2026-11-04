Biotekno Körfez Basket, BC Bashkimi’ye takılmadı!

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Biotekno Körfez Basket, sahasında Kosova temsilcisi BC Bashkimi'yi 72-62 mağlup etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Biotekno Körfez Basket, ilk periyodu 17-9 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmadaki etkili oyununu sürdüren Kocaeli temsilcisi, farkı açarak soyunma odasına 40-22 üstün gitti.

Üçüncü periyotta hücumda daha etkili olan BC Bashkimi, farkı 8 sayıya kadar indirdi. Biotekno Körfez Basket, son çeyreğe 53-45 önde girdi.

Son periyotta rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen ev sahibi ekip, karşılaşmadan 72-62 galip ayrıldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör