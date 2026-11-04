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Giriş Tarihi: 05.11.2026 00:23

Esenler Erokspor, Sporting'i 36 sayı farkla geçti!

FIBA Avrupa Kupası C Grubu 5. maçında Esenler Erokspor, Sporting karşısında 106-70 galip geldi.

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Esenler Erokspor, Sporting’i 36 sayı farkla geçti!
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Esenler Erokspor, FIBA Avrupa Kupası C Grubu 5. maçında konuk ettiği Portekiz'in Sporting takımını 106-70 yendi.

Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'ndeki müsabakaya iyi başlayan Esenler Erokspor, ilk çeyreği 19-17, devreyi de 51-35 önde kapattı.

İkinci yarıda skorer oyununu sürdüren ev sahibi takım, üçüncü çeyreğini 80-51 üstünlükle geçtiği maçtan 106-70 galip ayrıldı.

Esenler Erokspor'da Amadou Sow'un 17, Errick McCollum ve Emre Melih Tunca'nın 16'şar sayısı galibiyete önemli katkı sağladı.

Portekiz ekibinde ise Liam O'Reilly'nin 15, Gabriel Kalscheur'un 14 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçla Esenler Erokspor, grubunda 5'te 5 yaptı.

Sporting ise 2. yenilgisini yaşadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ESENLER EROKSPOR #SPORTİNG #ERRİCK MCCOLLUM
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Esenler Erokspor, Sporting'i 36 sayı farkla geçti!
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