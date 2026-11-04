Fenerbahçe Tarfin, Baskonia’yı ağırlayacak!

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 10. haftasında yarın sahasında İspanya ekibi Kosner Baskonia ile karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç, saat 21.00'de başlayacak.

Avrupa erkek basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon 9 maça çıkan sarı-lacivertliler, 6 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, haftaya puan tablosunun 7. sırasında girdi.

İyi bir sezon geçirmeyen Baskonia ise sadece 1 galibiyet alabildi. İspanyol ekibi, 20 takımlı ligde son sırada bulunuyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör