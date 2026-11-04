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Giriş Tarihi: 04.11.2026 10:45

Fenerbahçe Tarfin, Baskonia'yı ağırlayacak!

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 10. haftasında Fenerbahçe Tarfin, yarın saat 21.00'de Kosner Baskonia'yı sahasında ağırlayacak.

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Fenerbahçe Tarfin, Baskonia’yı ağırlayacak!
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Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 10. haftasında yarın sahasında İspanya ekibi Kosner Baskonia ile karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç, saat 21.00'de başlayacak.

Avrupa erkek basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon 9 maça çıkan sarı-lacivertliler, 6 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, haftaya puan tablosunun 7. sırasında girdi.

İyi bir sezon geçirmeyen Baskonia ise sadece 1 galibiyet alabildi. İspanyol ekibi, 20 takımlı ligde son sırada bulunuyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FENERBAHÇE TARFİN #BASKETBOL AVRUPA LİGİ #ÜLKER SPOR VE ETKİNLİK SALONU #EUROLEAGUE #BASKONİA
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Fenerbahçe Tarfin, Baskonia'yı ağırlayacak!
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