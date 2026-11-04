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Giriş Tarihi: 04.11.2026 19:17

Fenerbahçe Tarfin'de Tima Pouye'nin durumu belli oldu!

EuroLeague Women'da Valencia Basket ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe Tarfin'de sakatlık geçiren Tima Pouye'nin durumu netlik kazandı.

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Fenerbahçe Tarfin’de Tima Pouye’nin durumu belli oldu!
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Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Tima Pouye'de "sağ diz ön çapraz bağ yaralanması" tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Oyuncumuz Tima Pouye, dün evimizde Valencia Basket'i konuk ettiğimiz Kadınlar Avrupa Ligi dördüncü hafta maçının son çeyreğinde bir sakatlık yaşamıştır. Yapılan detaylı tetkikler sonucu oyuncumuzda sağ diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir. Tima'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fransız oyun kurucu, Fenerbahçe'ye sezon başında transfer oldu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE TARFİN #EUROLEAGUE WOMEN #VALENCİA BASKET
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Fenerbahçe Tarfin'de Tima Pouye'nin durumu belli oldu!
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