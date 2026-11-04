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Giriş Tarihi: 05.11.2026 00:28

Galatasaray MCT Technic, Legia Varşova'ya kaybetti!

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun üçüncü haftasında Galatasaray MCT Technic, Legia Varşova deplasmanından 79-72 mağlup ayrıldı.

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Galatasaray MCT Technic, Legia Varşova’ya kaybetti!
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Galatasaray MCT Technic, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun üçüncü haftasında Polonya'nın Legia Varşova ekibine deplasmanda 79-72 mağlup oldu.

Başkent Varşova'daki Torwar Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini sarı-kırmızılılar, 21-14 üstün kapattı.

İkinci çeyrekte toparlanan ev sahibi takım, soyunma odasına 34-32 önde girdi.

İkinci yarıda oyun ve skor üstünlüğünü eline alan Galatasaray, final periyoduna 58-53 üstün gitti.

Son çeyrekte ilk 5 dakikada 4 sayı bulan sarı-kırmızılı ekip karşısında son bölüme önde giren Legia Varşova, karşılaşmadan 79-72 galip ayrıldı.

Polonya takımında Zach Freemantle, galibiyete 23 sayı katkı verdi. Sarı-kırmızılılarda Chimezie Metu'nun 24 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Galatasaray MCT Technic, bu sonuçla ikinci yenilgisini yaşadı. Legia Varşova ise ikinci galibiyetini aldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY MCT TECHNİC
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Galatasaray MCT Technic, Legia Varşova'ya kaybetti!
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