PAOK’ta Cedi Osman’dan kötü haber! Ameliyat olacak

Yunanistan temsilcisi PAOK'ta forma giyen milli oyuncu Cedi Osman'dan kötü haber geldi.

Cedi Osman'ın sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edildiği öğrenildi.

Cedi Osman'ın önümüzdeki günlerde artroskopik ameliyat olacağı belirtildi.

PAOK'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cedi Osman, dizinde rahatsızlık hissetmesi üzerine bu sabah MR çektirdi. Muayene sonucunda sağ dizinde menisküs yırtığı olduğu tespit edildi. Önümüzdeki günlerde sakatlığını tedavi etmek için artroskopik ameliyat geçirecek. PAOK'taki herkes Cedi Osman'ın yanındadır ve kendisine acil şifa ve en kısa sürede sahalara dönüş temennisindedir."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör