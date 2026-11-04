Türk Telekom, Skyliners Frankfurt’u farklı geçti!

Türk Telekom, EuroCup B Grubu'ndaki 6. maçında sahasında Almanya temsilcisi Skyliners Frankfurt'u 98-78 yendi.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçta ilk 5 dakika Türk Telekom'un 13-8 üstünlüğüyle geçildi. Konuk ekip üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle etkili olmaya çalışsa da Lamb ve Doğuş Özdemiroğlu ile cevap veren Türk Telekom, ilk çeyreği 24-17 üstünlükle tamamladı.

Tempolu başlayan ikinci çeyrekte Harding ve Bankston ile sayılar bulan Türk Telekom, Alman ekibi karşısında 16. dakikayı 30-28 üstün tamamladı. Skyliners Frankfurt, son bölümde hücumda Swope ve Alleyne ile serbest atışlardan bulduğu basketlerle farkı 1 sayıya indirmeyi başarsa da Türk Telekom soyunma odasına 51-45 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Thompson ve Mintz'in iyi oyunuyla farkı kapatan misafir ekip 26. dakikada skorda 61-60'lük üstünlük kurdu. Türk Telekom üçüncü çeyreğin son bölümlerinde hücumda Harding ve Doğuş Özdemiroğlu ile etkili oldu ve final periyoduna 73-64 önde girdi.

Son periyotta Bankston, Harding ve Doğuş Özdemiroğlu'nun isabetli dış atışlarıyla tabelayı değiştiren Türk Telekom, farkı açarak sahadan 98-78 galip ayrıldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör