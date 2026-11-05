Anadolu Efes, Paris Basketbol’a mağlup oldu!

Anadolu Efes'te Payne'nin 33 sayı ve 7 asistlik performansı mağlubiyeti önlemedi. Ev sahibi ekipte Malcolm 20 sayı, 6 ribaunt, Fernando 14 sayı, 10 ribaunt, Saric ise 10 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistlik performans sergiledi. İlk 5'inden 80 sayı katkısı alan Anadolu Efes'te kenardan gelen 6 oyuncu sadece 10 sayı üretebildi.

Konuk takımda ise 28 sayı, 6 ribaunt ve 9 asistle oynayan Hifi, galibiyeti getiren oyuncu oldu. Fransız ekibinde kenardan gelen Rhoden 14, Etienne ise 12 sayıyla galibiyete katkı verdi. Maça ilk 5 başlayan Warren da 13 sayı ve 5 ribauntla günün etkili oyuncuları arasında yer aldı.

Avrupa erkek basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon 10. maçına çıkan lacivert-beyazlılar, 6. kez yenildi.

Sahasında son 2 maçta Beşiktaş ve Panathinaikos'u mağlup eden Anadolu Efes, galibiyet serisini sürdüremedi.

Son 3 maçına deplasmanda çıkan Paris Basketbol ise bu müsabakaların tamamını kazandı. Fransız ekibi, toplamda 4 galibiyete ulaştı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör