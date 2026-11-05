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Giriş Tarihi: 05.11.2026 23:11

Fenerbahçe Tarfin, Baskonia'yı ezdi geçti!

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 10. haftasında Baskonia karşısında 84-65 galip geldi.

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Fenerbahçe Tarfin, Baskonia’yı ezdi geçti!
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EuroLeague'in 10. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında İspanya ekibi Kosner Baskonia'yı 84-65 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, EuroLeague'de 7. galibiyetini aldı. Baskonia ise 9. yenilgisini yaşadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta boyalı alandan skor üreten Kosner Baskonia, 6. dakikada 17-13 üstünlük yakaladı. Üç sayı çizgisinin gerisini etkili kullanarak 14-0'lık seri elde eden Fenerbahçe Tarfin, 8. dakikada çift haneli üstünlük yakaladı: 27-17. Kalan bölümde farkı açan sarı-lacivertli ekip, yaklaşık son 5 dakikada konuk takımın sadece 1 sayı atmasına izin verdiği ilk periyodu 33-18 önde tamamladı.

İkinci periyotta topu iyi paylaşan ve pota altını etkili kullanarak farkı 23'e kadar çıkaran Fenerbahçe, soyunma odasına 52-32 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında rahat bir oyun sergileyen sarı-lacivertli takım, üçüncü çeyreğini 63-41 önde geçtiği karşılaşmayı 84-65 galip ayrıldı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE TARFİN #BASKONİA #EUROLEAGUE

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Fenerbahçe Tarfin, Baskonia'yı ezdi geçti!
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