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Giriş Tarihi: 06.11.2026 21:30

Alperen Şengün’ün MVP yarışında yeri belli oldu!

NBA’da sezonun ilk MVP yarışı sıralaması ortaya çıktı. Milli basketbolcu Alperen Şengün listede ilk 10’da yer aldı.

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Alperen Şengün’ün MVP yarışında yeri belli oldu!
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NBA'da 2026-2027 sezonun ilk MVP yarışı sıralaması belli oldu. Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, performansıyla ilk 10 isim arasında gösterdi.

Alperen Şengün'ün sezonun ilk MVP sıralamasında 6. sırada olduğu belirtildi.

MVP yarışında ilk 10 sıra şu şekilde:

1- Luka Doncic
2- Vicor Wembanyama
3- Shai Gilgeous Alexander
4- Tyrese Maxey
5- Jayson Tatum
6- Alperen Şengün
7- Stephen Curry
8- Giannis Antetokounmpo
9- Cooper Flagg
10- Nikola Jokic

Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, bu sezon Batı Konferansı'nda 9 maçta 7 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Alperen Şengün, Houston Rockets formasını giydiği maçlarda 20.6 sayı, 9.1 ribaund ve 7.9 asist ortalaması yakaladı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#NBA #ALPEREN ŞENGÜN

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Alperen Şengün’ün MVP yarışında yeri belli oldu!
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