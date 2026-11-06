EuroCup’ta MVP ödülü Doğuş Özdemiroğlu’nun! 19 yıl sonra bir ilk

EuroCup'ta 19 yıl aradan sonra bir Türk oyuncu haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Türk Telekom'un oyun kurucusu Doğuş Özdemiroğlu, başkent ekibinin EuroCup'ın 6. haftasında Skyliners Frankfurt'u 98-78 mağlup ettiği karşılaşmadaki performansıyla "haftanın en değerli oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Almanya temsilcisi karşısında 13 sayı, 12 asist, 8 ribaunt üreten 30 yaşındaki oyun kurucu, verimlilik puanında 28'e ulaştı ve kariyerinde ilk kez EuroCup'ta haftanın MVP'si oldu.

Tecrübeli gard, EuroCup tarihinde haftanın MVP'si seçilen 3. Türk basketbolcu olarak kayıtlara geçti.

Hüseyin Beşok, organizasyonda 2005-06 sezonunda Fransa temsilcisi Le Mans formasıyla 4. haftanın, Kaya Peker ise 2007-08 sezonunda Beşiktaş formasıyla 9. haftanın en değerli oyuncusu unvanını almıştı.

ULEB Cup adıyla 7 Haziran 2002'de kurulan organizasyon, 2008-09 sezonunun ardından EuroCup ismini aldı.

Doğuş Özdemiroğlu, isim değişikliğinin ardından MVP seçilen ilk Türk oldu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör