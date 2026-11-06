Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri NBA'de Golden State Warriors seriye bağladı!
Giriş Tarihi: 06.11.2026 09:40 Son Güncelleme: 06.11.2026 09:41

NBA'de Golden State Warriors seriye bağladı!

NBA'de Golden State Warriors evinde Miami Heat'i 120-100 mağlup ederek, üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA İHA
NBA’de Golden State Warriors seriye bağladı!
  • ABONE OL

NBA'de normal sezon heyecanı 2 maçla devam etti.

Phoenix Suns, Mortgage Matchup Center'da karşılaştığı Orlando Magic'i 117-104'lük skorla mağlup etti ve 2. galibiyetini elde etti. Phoenix'te Devin Booker 30 sayı, Dillon Brooks 24 sayı ve Miles Bridges 18 sayıyla oynadı.

Ligdeki 6. yenilgisini alan Orlando'da ise Wendell Carter Jr. 27 sayı, Tristan Da Silva 18 sayı, Franz Wagner ile Desmond Bane de 15'şer sayı kaydetti.

WARRIORS SERİYE BAĞLADI

Golden State Warriors ise Chase Center'da mücadele ettiği Miami Heat'i 120-100'luk skorla yendi. Ligde üst üste 6. galibiyetini kazanan Warriors'ta Stephen Curry 29 sayıyla ön plana çıkarken, Yaxel Okari Lendeborg da 17 sayıyla eşlik etti.

Bu sezon 6. kez kaybeden Miami'de Davion Mitchell 22 sayı kaydederken, Giannis Antetokounmpo da 20 sayı, 14 ribaund ile double double yaptı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#GOLDEN STATE WARRİORS #MİAMİ HEAT #PHOENİX SUNS #ORLANDO MAGİC #STEPHEN CURRY
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
NBA'de Golden State Warriors seriye bağladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA