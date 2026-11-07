Derbide kazanan Galatasaray Çağdaş Faktoring!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Beşiktaş BOA ile kozlarını paylaştı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 83-61 kazandı.

Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk periyodu 25-12 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Beşiktaş BOA'nın 23-19'luk üstünlüğüne rağmen Galatasaray Çağdaş Faktoring soyunma odasına 44-35 önde gitti.

Üçüncü periyotta farkı yeniden açan Galatasaray, bu bölümü 20-17 üstün geçerken son çeyrekte de 19-9'luk skorla rakibine üstünlük kurdu ve mücadeleden 83-61 galip ayrıldı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör