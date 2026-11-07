Euroleague’de 10. haftanın ardından

Euroleague'de 10. hafta heyecanı, oynanan müsabakaların ardından tamamlandı. Haftanın karşılaşmalarında Fenerbahçe, Beşiktaş ve A. Efes parkeye çıktı. Fenerbahçe, sahasında İspanya temsilcisi Baskonia'yı 84-65'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, bu sezon evinde oynadığı 6. karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak iç sahadaki yenilmezliğini sürdürdü. Fenerbahçe, ligdeki 7. galibiyetini elde etti.

Beşiktaş ise sahasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı ağırladı. Siyah-beyazlılar, mücadeleden 83-67'lik skorla mağlup ayrılarak bu sezonki 6. yenilgisini yaşadı.

A. Efes de sahasında Fransa temsilcisi Paris Basketbol ile karşı karşıya geldi. Lacivert-beyazlı ekip, rakibine 95-90 mağlup oldu ve ligdeki 6. yenilgisini aldı.



LİDER PANATHİNAİKOS

Yunan ekibi Panathinaikos, 8 galibiyet, 2 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Kızılyıldız, 7 galibiyet, 3 mağlubiyetle averajla ikinci basamakta yer alırken, aynı galibiyet sayısına sahip Fenerbahçe haftayı 4. sırada kapattı. A.Efes 12, Beşiktaş 13. sırada bulunuyor.



Euroleague'de 10. haftanın toplu sonuçları şöyle:

Real Madrid: 112 - Panathinaikos: 115

A.Efes: 90 - Paris Basketbol: 95

Fenerbahçe: 84 - Baskonia: 65

Hapoel Tel Aviv: 90 - Barcelona: 93

ASVEL: 95 - Bayern Münih: 99

Olimpia Milano: 73 - Valencia Basket: 84

Beşiktaş: 67 - Zalgiris Kaunas: 83

Olympiakos: 57 - Kızılyıldız: 62

Virtus Bologna: 75 - BC Dubai: 93

Partizan: 88 - Maccabi Tel Aviv: 67

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör