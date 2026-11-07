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Giriş Tarihi: 07.11.2026 18:08

Türk Telekom, Biotekno Körfez Basket'i farklı geçti!

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Biotekno Körfez Basket karşısında 94-82 galip geldi.

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Türk Telekom, Biotekno Körfez Basket’i farklı geçti!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Türk Telekom, sahasında Biotekno Körfez Basket'i 94-82 yendi.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçta ilk 5 dakika Türk Telekom'un 13-7 üstünlüğüyle geçildi. İlk periyodun son dakikalarında konuk ekip farkı kapatsa da (20-19), başkent ekibi McKissic ile etkili oynayarak ilk çeyreği 23-19 üstünlükle tamamladı.

İkinci periyoda daha etkili başlayan mavi-beyazlı takım, Biotekno Körfez Basket'in hücumlarda isabeti bulamaması üzerine oyunda etkisini arttırdı: 34-27. Üstü üste pota altı faullerden sayı kazanan konuk ekibe karşın Türk Telekom, savunma ve hücum ribauntlarındaki başarıyı sayıya çevirerek farkı açtı: 39-32. Çeyreğin sonunda avantajını sürdüren Türk Telekom, soyunma odasına 40-36 önde girdi.

Türk Telekom, üçüncü çeyreğe 7-3'lük üstünlükle başladı. Savunmadaki etkinliğini arttıran Biotekno Körfez Basket sayı farkını 2'ye düşürdü: 50-48. Karşılıklı faullerle geçen üçüncü çeyrekte sahadaki baskısına Bankston'la devam eden başkent ekibi, periyodu 64-55 üstün geçti.

Son periyoda faul sayısını arttıran ev sahibi takım, serbest atışlarla konuk ekibe kazandırdığı sayılara karşın savunma ve hücum ribauntlarına devam ederek üstünlüğünü korudu: 78-65. Karşılaşmaya tam saha baskıyla devam eden Türk Telekom, maçtan 94-82 galip ayrıldı.

Bu sonuçla mavi-beyazlı ekip, ligdeki 6. galibiyetini elde etti.

Biotekno Körfez Basket ise 5. kez mağlup oldu.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TÜRK TELEKOM #TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

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Türk Telekom, Biotekno Körfez Basket'i farklı geçti!
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