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Giriş Tarihi: 08.11.2026 21:32

Galatasaray, Esenler Erokspor'u evinde devirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray MCT Technic, konuk ettiği Esenler Erokspor'u 90-81 yendi.

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Galatasaray, Esenler Erokspor’u evinde devirdi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray MCT Technic, konuk ettiği Esenler Erokspor'u 90-81 yendi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin

Galatasaray MCT Technic: Robinson Jr. 13, Şehmus Hazer 10, Nikolic 6, Metu 20, Ballo 2, Berkan Durmaz 10, Smailagic 6, Buğrahan Tuncer, Pierre 8, Simpson 15

Esenler Erokspor: Davis Jr. 7, Usher 2, Sow 6, Moore 7, Muhsin Yaşar 4, McCollum 18, Webb 6, Yebo 12, Melih Tunca, Egehan Arna 19, Yunus Emre Sonsırma,

1. Periyot: 24-13

Devre: 40-39

3. Periyot: 59-59

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Galatasaray, Esenler Erokspor'u evinde devirdi
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