Galatasaray, Esenler Erokspor’u evinde devirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray MCT Technic, konuk ettiği Esenler Erokspor'u 90-81 yendi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin
Galatasaray MCT Technic: Robinson Jr. 13, Şehmus Hazer 10, Nikolic 6, Metu 20, Ballo 2, Berkan Durmaz 10, Smailagic 6, Buğrahan Tuncer, Pierre 8, Simpson 15
Esenler Erokspor: Davis Jr. 7, Usher 2, Sow 6, Moore 7, Muhsin Yaşar 4, McCollum 18, Webb 6, Yebo 12, Melih Tunca, Egehan Arna 19, Yunus Emre Sonsırma,
1. Periyot: 24-13
Devre: 40-39
3. Periyot: 59-59