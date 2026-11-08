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Giriş Tarihi: 08.11.2026 11:22

NBA'de Houston Rockets, Suns'a yenildi! Alperen Şengün'den 15 sayı...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 15 sayıyla oynadığı maçta Phoenix Suns'a 102-99 yenildi.

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NBA’de Houston Rockets, Suns’a yenildi! Alperen Şengün’den 15 sayı...
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Phoenix Suns ile karşılaştı. Rockets, Mortgage Matchup Center'da Suns'a 102-99 mağlup oldu.

Karşılaşmada yaklaşık 32 dakika süre alan Alperen Şengün, 15 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, 1 blokla oynadı. Sezonun üçüncü yenilgisini yaşayan Rockets'ta Kevin Durant 21 ve Amen Thompson 17 sayı kaydetti.

Üçüncü galibiyetini alan ev sahibi Suns'ta ise Devin Booker 24 ve Jalen Green 16 sayı attı.

CURRY'DEN 41 SAYI

Golden State Warriors, Chase Center'da ağırladığı Orlando Magic'i uzatmada 126-119 yendi.

Tamamı üst üste olmak üzere 7 galibiyete ulaşan Warriors'ta Stephen Curry 41 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Yaxel Lendeborg 23 sayı, 8 ribaunt üretti.

Peş peşe 4, sezonun 7. mağlubiyetini yaşayan Magic'te ise Franz Wagner 30, Tristan da Silva ve Wendell Carter Jr 19'ar sayı buldu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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NBA'de Houston Rockets, Suns'a yenildi! Alperen Şengün'den 15 sayı...
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