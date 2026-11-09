Frederic Dusart: Üç maçı da en iyi şekilde tamamlamaya odaklanmış durumdayız

FIBA 2027 Kadınlar EuroBasket Elemeleri İkinci Turu'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı; Karadağ, İsrail ve Polonya maçları öncesi basınla bir araya geldi. Düzenlenen medya gününde A Milli Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Arzu Özyiğit, başantrenör Frederic Dusart ile takım kaptanı Olcay Çakır Turgut açıklamalarda bulundu.

Takımın hazır olduğunu belirten Frederic Dusart, "Şu anda başantrenör olarak göreve başladım. Tabii Karadağ maçıyla başlayacağız ama öncelikli olarak bizim odak noktamız takımımızın kendisi. Karadağ takımını ve Karadağ maçını bir sonraki adım olarak düşünüyoruz. Çünkü başantrenör değişikliğiyle birlikte yeni alışkanlıklar edinmemiz ve bunları geliştirmemiz gerekecek. O nedenle öncelikle takımımıza odaklanıyoruz ama olabildiğince bu üç maçı da en iyi şekilde tamamlamaya odaklanmış durumdayız. Karadağ zor bir takım. O nedenle ilginç bir maç olacağını öngörüyoruz. Ancak esas noktalara odaklanarak maçı kazanma hedefimizden şaşmayacağız. Ayrıntılarda boğulmaya çok vaktimiz yok ama takımımız hazır, herkes hazır" diye konuştu.

Belçika Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev aldığı dönemde Türkiye ile karşılaştıklarını ve oyuncuları tanıdığını dile getiren Fransız başantrenör, sözlerine şöyle devam etti:

"Çünkü Belçika'da yardımcı antrenördüm ve orada Türkiye ile de karşılaştığımız için takımdaki oyuncuları tanıyorum. İlk izlenimlerime gelecek olursam, takımda çok iyi bir kimya yakalandığını söylemeliyim. Basın toplantısının ardından ilk rakip antrenmanımızı yapacağız. Bu antrenmandan sonra sorsaydınız belki daha iyi cevap verebilirdim ama şu anda gerçekten çok kısa bir zamanımız olmasına rağmen takım olarak olabildiğince hazır olduğumuzu belirtelim."

'TAKIMIN GİDİŞATINA YÖNELİK ÇOK DEĞERLİ BİR KATKI SUNACAKLARINDAN EMİNİM'

Daha önce birlikte çalıştığı oyuncularla iletişim halinde olduğunu ifade eden Frederic Dusart, "Sevgi, Derin ve Gökşen ile irtibatım oldu. Milli takım hakkında kendileriyle de görüştük. Sonuçta onların da Galatasaray'da benim antrenörlüğümle geliştirdikleri belli başlı alışkanlıklar var. Elif de dahil olmak üzere hepsinin takıma çok hızlı adapte olmasına yardımcı olacağını düşünüyorum. Benim oynatma stilime ve aynı zamanda takımın gidişatına yönelik çok değerli bir katkı sunacaklarından eminim" yorumlarında bulundu.

OLCAY ÇAKIR TURGUT: EN İYİ ŞEKİLDE HAZIR OLUP MAÇLARIMIZA BAŞLAMAK İSTİYORUZ

Hazırlık sürecinin iyi ilerlediğini dile getiren Olcay Çakır Turgut, "Buradaki zorluk, bir yandan yeni bir koç ve tamamen yeni bir yöntem olması, diğer yandan da herkesin çok yorgun olması. Herkesin kendi kulübünde bambaşka bir düzeni varken, buraya gelip yeni bir düzene hep birlikte adapte olmaya çalışıyoruz. Tabii ki çok zor bir süreç ama bu konuda yalnız değiliz. Sonuç olarak herkes kendi takımından geliyor. Bizim tek farkımız yeni bir koçla başlıyor olmamız. Şu ana kadar sürecimiz güzel ilerliyor. Hazırlık döneminde iki antrenman yaptık. Önümüzde birkaç antrenmanımız daha var. En iyi şekilde hazır olup maçlarımıza başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ARZU ÖZYİĞİT: BÜYÜK BİR MUTLULUKLA VATANIMA HİZMET ETMEK İÇİN BURADAYIM

A Milli Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Arzu Özyiğit, Avrupa şampiyonası biletini alıp daha sonra madalya ve olimpiyat hedefine odaklanmak istediklerini dile getirdi. Özyiğit, "Biliyorsunuz ben yıllarca milli takım kaptanlığı yaptım. Daha sonra olimpiyatlarda bu takımı yönetici olarak temsil etme onuruna eriştim. Yıllar sonra bu görev bana tekrar geldi ve büyük bir mutlulukla vatanıma hizmet etmek için buradayım. Yeni hocamızla ve oyuncularımızın milli takıma olan tutkusuyla çok güzel bir kamp dönemi başladı. Bunun maçlara yansıyacağını düşünüyoruz. Sonuç alarak önce Avrupa şampiyonası biletini alıp, daha sonra da inşallah madalya ve olimpiyat hedefimize odaklanmak istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

'MİLLİ TAKIM RUHU HİÇBİR ZAMAN EKSİLMEZ'

Takımdaki oyuncuların en iyi performanslarını ortaya koyacaklarına inandıklarını belirten Özyiğit, "Milli takım ruhu hiçbir zaman eksilmez. Burada ay-yıldız olduğu sürece sporcularımız her zaman aynı istekle çalışır. Biliyorsunuz çok yoğun bir sezonun arasında böyle bir organizasyon oluştu. Bir gün önce maç yapmış olmalarına, ağrıları ve sızıları olmasına rağmen kızlar buraya gelip çalışıyorlar. En iyi performanslarını ortaya koyacaklarına inanıyorum. Milli takım onların takımı, en büyük sorumluluk aldıkları yer. O yüzden ülkelerini çok iyi bir şekilde temsil edeceklerine inanıyorum" diye konuştu.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör