Hidayet Türkoğlu: Yönetim olarak kadınlarımıza her anlamda güveniyoruz

FIBA 2027 Kadınlar EuroBasket Elemeleri İkinci Turu'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı; Karadağ, İsrail ve Polonya maçları öncesi basınla bir araya geldi. Düzenlenen medya gününde Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu açıklamalarda bulundu. Kasım ve şubat aylarındaki kritik maç süreçlerine dikkat çeken Hidayet Türkoğlu, 2027 Dünya Şampiyonası biletini almayı amaçladıklarını belirtti. Türkoğlu, "Ülke ve yönetim olarak daha önce de çok net açıkladığımız hedeflerimizi bugün de dile getirmek isteriz. Türk milli takımı olarak gerek erkek gerek kadınlardaki hedeflerimiz her zaman ülkemizi en iyi anlamda temsil edeceğimiz organizasyonlarda olmak, gerek dünya gerek Avrupa Şampiyonları. Bunu son dönemlerde kadınlarımız bizi gururlandıracak başarılar elde ettiler ama belki turnuvalarda istediğimiz başarıları elde edemedik. Bu da kendimizi geliştirmemiz gereken noktalar görme açısından oldukça önemli. Şu an kasım ayında oynayacağımız önümüzde önemli üç maçlık bir süreç var. Daha sonra da şubat ayında aynı takımlarla tekrar bir üç maçlık sürecimiz olacak. Hedefimiz 2027 Dünya Şampiyonası'na katılmak ve orada ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek noktaya gelmek. Daha sonra da inanıyorum ki yıl içerisindeki sporcularımızın gelişimiyle de inşallah Avrupa Şampiyonası'na daha hazır bir şekilde gider ve orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek noktada oluruz" diye konuştu.

'YENİ BİR EKİPLE MİLLİ TAKIM KADROSUNU KURDUK'

Yeni teknik kadroya başarılar dileyen Hidayet Türkoğlu, milli takıma destek veren tüm kulüp başkanlarına teşekkür etti. Türkoğlu, "Yeni bir ekiple milli takım kadrosunu kurduk. Yeni antrenörümüz geldi. Buradan da kendisine ve ekibine başarılar dilemek istiyorum. Daha önce kadın basketbolunu uzun yıllar temsil etmiş bu takıma da iyi bir ablalık yapacağını da düşündüğümüz Arzu'yu da ekibimize dahil ettik. Buradan da kendisine de başarılar dilemek istiyoruz. Bu anlamda anlayış gösteren bütün kulüplerimize, yöneticilerine, değerli başkanlarına huzurlarınıza teşekkür etmek istiyoruz. Sonuçta amaç milli takımımız için bu sürecin bu noktalara gelmesiydi. Bu anlamda huzurlarınıza herkese, değerli başkanlarımıza bu süreçlere bize destek verdikleri için teşekkür etmek istiyorum" dedi.

'YÖNETİM OLARAK KADINLARIMIZA HER ANLAMDA GÜVENİYORUZ'

Türk basketbolunun her zaman en üst seviyelerde temsil edilmesi gerektiğinin altını çizen Hidayet Türkoğlu, "Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na gitmek. Kadromuz bunu başarabilecek güçte. Biz yönetim olarak kadınlarımıza her anlamda güveniyoruz. İnanıyorum ki çarşamba günü Karadağ maçıyla sahaya çıktıkları zaman bunu en iyi şekilde göstereceklerdir. Daha sonra İsrail ve Polonya'ya karşı da inanıyorum ki ülkemizi gururlandıracak başarıyı elde ederler. Buradan yönetimsel anlamda bütün ekibe başarılar diliyorum. İlk başarımız olan Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hak ederiz. En önemlisi odur. Biz ülke olarak her zaman bu tip organizasyonlarda boy göstermemiz gerektiğini inanan birisiyim. Eski bir sporcu olarak buralarda oynamış, boy göstermiş ter dökmüş biri olarak kadınlarımızın da bununla aynı bilinçte olduğunu biliyorum. Sonuçta formanın anlamını değerini de biliyorlar. Şimdiden de hepsine başarılar diliyorum inşallah ülkemizi gururlandıracak başarıyı elde ederler" diye konuştu.

'KONU MİLLİ TAKIM OLUNCA HALKIMIZ HER ZAMAN GEREĞİNİ YAPMIŞTIR'

Taraftar desteğinin önemine dikkat çeken Hidayet Türkoğlu, seyirci itici gücüyle hedeflenen başarılara imza atacaklarını vurguladı. Türkoğlu, "Konu milli takım olunca halkımız bu anlamda her zaman gereğini yapmıştır ve gerek hatırlarsanız U17 Dünya Kupası'nda bile tribünleri hıncahınç doldurmuşlardır. İnanıyorum ki burada da kadın milli takımımızı da yalnız bırakmayacaklardır. Bu anlamda da kendilerine şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah onların desteğiyle de kadın milli takımımız o enerjiyle birlikte onların önünde daha sonra milyonların önünde onları gururlandıracak başarıyı elde ederler. Bizim için de yeni bir heyecan. Pencere süreçleri milli takımlarımız anlamında bizim için en heyecan verici süreçlerden diyebiliriz. Hem kadınlar anlamında hem erkekler anlamında ilk maçlarımız olacak. İnşallah ülkemizi gururlandıracak başarıları elde ederiz" dedi.

'KADIN BASKETBOLUNUN GELECEĞİ ANLAMINDA İYİ BİR PERFORMANS SERGİLEYECEKLERDİR'

Yönetim olarak doğru kadroları kurmakla yükümlü olduklarını belirten Hidayet Türkoğlu, asıl belirleyici unsurun sahadaki performans olduğunu söyledi. Türkoğlu, "Sonuçta biz yönetimsel olarak doğru ekipleri kurma görevi bizde. Ama sonuçta performans biliyorsunuz her zaman sporcular tarafından yapılan ve başarıya gittiği zaman da onlar bunların en büyük sorumluluğu olan arkadaşlarımız. Bizim sadece görevimiz onların başlarına hem antrenör olarak hem de takım başında, kadın basketboluna uzun yıllar hizmet etmiş ve hala da çok değerli bir kulübümüzle yöneticilik yapan Arzu'yu da ekibimize dahil etmemiz. Bu anlamda da kadın milli takımımıza da çok faydalı olacağını düşünüyoruz. İnşallah da hem şu an bulunduğumuz ortam, hem saha içi hem saha dışı ortamlarda da böyle tecrübeli insanlardan da faydalanacağımızı ümit ediyoruz. Zaten bu anlamda bu tarz girişimlerde bulunuyoruz ve bu tarz değişiklikler yapıyoruz. Önemli olan kadınlarımızın sahada göstereceği performans. Biz her ne kadar yeni ekipler de getirsek sonuçta sahada performansını sergileyecek sporcularımız. İnanıyorum ki onlar da sorumluluklarının bilincindeler ve çarşamba gününden itibaren kadın basketbolunun geleceği anlamında iyi bir performans sergileyeceklerdir. Biz de dediğim gibi her koşulda olduğu gibi onların yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah başta kendilerini ailelerini daha sonra milyonları gururlandıracak, bir başarı elde ederiz. Sonuçta hepimizin hedefi ülkemizi en iyi şekilde uluslararası organizasyonlarda temsil edebilmek. Bu anlamda da kadınlarımıza sonuna kadar güveniyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

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