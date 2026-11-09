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Giriş Tarihi: 09.11.2026 21:20

Karşıyaka Beşiktaş'ı tek sayı farkla geçti

Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında sahasında Beşiktaş’ı 84-83 yendi.

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İHA İHA
Karşıyaka Beşiktaş’ı tek sayı farkla geçti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Karşıyaka, evinde Beşiktaş'ı 84-83 mağlup etti.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Tolga Akkuşoğlu
Karşıyaka Basketbol: Muhaymin Mustafa 2, Briante Weber 12, Xavier Munford, Markel Starks 13, Ishmael El-Amin 15, Rashard Kelly 13, Hakan Sayılı 5, Yavuz Gültekin 9, Steven Enoch 12, Yakuba Ouattara 3
Başantrenör: Nenad Markovic
Beşiktaş: Devon Dotson 12, Lonnie Walker IV 17, Metecan Birsen 3, Anthony Brown 6, Ante Zizic 8, Berk Uğurlu 2, Conor Morgan 7, Yağız Aksu, Scottie Wilbekin 10, Eugene Omoruyi 2, Furkan Korkmaz 8, Wenyen Gabriel 8
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
1. Periyot: 22-17 (Beşiktaş lehine)
Devre: 40-38 (Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 59-52 (Beşiktaş lehine)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Karşıyaka Beşiktaş'ı tek sayı farkla geçti
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