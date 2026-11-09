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Giriş Tarihi: 09.11.2026 10:15

NBA'de Austin Reaves yıldızlaştı, Lakers kazandı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Austin Reaves'in 43 sayı, 5 ribaunt, 4 asistle yıldızlaştığı maçta Detroit Pistons'ı 121-116 yendi.

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NBA’de Austin Reaves yıldızlaştı, Lakers kazandı!
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Detroit Pistons'ın konuğu oldu. Lakers, Little Caesars Arena'da oynanan maçtan 121-116 galip ayrıldı.

Batı Konferansı lideri Lakers'ta Austin Reaves 43 sayı, 5 ribaunt, 4 asistle oynadı.

Luka Doncic'in sakatlığı nedeniyle forma giymediği Lakers'ta Ziaire Williams ve Collin Sexton 17'şer sayı attı.

Sezonun üçüncü mağlubiyetini yaşayan Pistons'ta Daniss Jenkins 31 ve Kevin Huerter 24 sayı kaydetti.

76ERS DEPLASMANDA KAZANDI

Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, United Center'da konuk olduğu Chicago Bulls'u 127-121'lik skorla geçti.

Bu sezon 9. maçını kazanan 76ers'ta Jaylen Brown 29, Tyrese Maxey 27 ve LeBron James 22 sayıyla oynadı. Milli basketbolcu Adem Bona ise sakatlığı sebebiyle mücadelede süre almadı.

Arka arkaya 7, sezonun 8. mağlubiyetini yaşayan Bulls'ta ise Matas Buzelis 19 ve Josh Giddey 19'ar sayı üretti.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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NBA'de Austin Reaves yıldızlaştı, Lakers kazandı!
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