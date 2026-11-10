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Giriş Tarihi: 10.11.2026 10:50

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Karadağ'ı konuk edecek!

Potanın Perileri, 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu ilk maçında yarın saat 19.00'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde Karadağ ile karşı karşıya gelecek

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Karadağ’ı konuk edecek!
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu ilk maçında yarın Karadağ'ı konuk edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Başantrenör Frederic Dusart yönetiminde ilk maçına çıkacak ay-yıldızlı ekip, Karadağ'ı mağlup ederek elemelere iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.

Gruptaki diğer müsabakada ise İsrail ile Polonya karşı karşıya gelecek.

Toplam 24 ekibin mücadele edeceği elemelerde gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI #BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ #TURKCELL BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ #AVRUPA ŞAMPİYONASI
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Karadağ'ı konuk edecek!
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