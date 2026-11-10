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Giriş Tarihi: 11.11.2026 01:03

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Karadağ mesaisi!

2027 Avrupa Şampiyonası elemeleri 2. tur I Grup'taki ilk maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda hazırlıklar sürdürüldü.

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A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda Karadağ mesaisi!
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası elemeleri 2. tur I Grup'taki ilk maçında Karadağ'ı bugün konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde başantrenör Frederic Dusart yönetimindeki idmanda taktiksel çalışma yapıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Beşok ile Ali Türkmen ve TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı idmanı takip etti.

Manolya Kurtulmuş, Melek Uzunoğlu, Sevgi Tonguç ve Tuba Poyraz'ın aday kadrodan çıkarılmasının ardından hazırlıklar 14 oyuncuyla sürdürülecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI #HİDAYET TÜRKOĞLU #TBF
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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Karadağ mesaisi!
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