Dwight Powell, Tarık Biberovic etkisini anlattı!

EuroLeague'in her zaman aklının bir köşesinde olduğunu dile getiren 35 yaşındaki uzun forvet, şunları kaydetti:

"Elbette geçmişte EuroLeague'i şu anda takip ettiğim kadar yakından takip etmiyordum ama basketbol oynamaya başladığımdan beri hep ilgimi çeken bir organizasyondu. Dolayısıyla içimde her zaman bir merak vardı. Çocukluğumdan beri tanıdığım, kendi ülkemdeki antrenörümle konuştum. Kendisi Avrupalı olduğu için bu fırsat karşısında hem benim adıma hem de kendi adına son derece heyecanlandı. Daha önce burada oynamış olan ve muhtemelen dünyanın en büyük Fenerbahçe taraftarı diyebileceğim Tarık Biberovic ile konuştum. Tarık Biberovic, beni takım ve koç konusunda ikna etti. Ayrıca İstanbul'u ve Türkiye'yi bana anlattı."

Tarık Biberovic ile yaptığı görüşmede taraftarlar ve kulübün hedefleri hakkında bilgi edindiğini belirten Powell, "Tarık, burada beklentilerin çok yüksek olduğunu söyledi. Koç da her zaman kazanmak istiyor. Her maçta rekabetçi olmak ve galibiyet için mücadele etmek istiyor. Bunun yanında, Fenerbahçe'nin dünyanın en iyi taraftar topluluklarından birine, hatta belki de en iyisine sahip olduğunu anlattı. Üstelik bu taraftarlar basketbolu gerçekten çok iyi bilen ve beklentileri oldukça yüksek olan insanlardan oluşuyor. Rekabet etmeyi seven biri için burası harika bir fırsat. Ben de sahaya çıkıp mücadele etmek için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.