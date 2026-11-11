Beşiktaş’ın potada da kaderi aynı!

Kendi sahasında 6'da 6 yapan Beşiktaş'ın deplasman performansı ise tam tersi oldu. 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 de mağlubiyet yaşadı.

Kartal'ın futboldaki bu lig performansının benzeri basketbolda da yaşanıyor. Siyahbeyazlı kulübün erkek basketbol takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7 karşılaşmaya çıktı. Evinde oynadığı 3 maçı kazanırken, deplasmandaki 4 mücadeleyi kaybetti.

Siyah-beyazlıların hem futbol hem de basketboldaki bu tablosu "Taraftarından uzakta uçamıyor" dedirtti. Kartal, taraftarının desteğini arkasına aldığı maçlarda bambaşka bir havaya bürünüyor.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör