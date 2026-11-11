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Giriş Tarihi: 11.11.2026 10:10

Boston Celtics deplasmanda kazandı, galibiyet serisini 4 maça çıkardı

NBA'de Boston Celtics deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 123-101 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini elde etti.

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Boston Celtics deplasmanda kazandı, galibiyet serisini 4 maça çıkardı
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NBA'de heyecan 6 maçla devam etti. Doğu Konferansı'nda üst sıralarda yer alan iki takımın mücadelesinde Boston Celtics, Xfinity Mobile Arena'da Philadelphia 76ers'ı 123-101'lik skorla mağlup etti. Ligde üst üste 4, toplamda 9. galibiyetini kazanan Boston'da Paul George 36 sayı, Jayson Tatum 21 sayı ve Payton Pritchard da 18 sayı kaydetti. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Philadelphia'da ise Tyrese Maxey 24 sayı, Joel Embiid 16 sayı ve LeBron James 11 sayı atarken, milli basketbolcu Adem Bona sakatlığından dolayı forma giymedi.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

New York Knicks: 117 - Milwaukee Bucks: 85
Philadelphia 76ers: 101 - Boston Celtics: 123
Phoenix Suns: 133 - Los Angeles Clippers: 110
Utah Jazz: 109 - Miami Heat: 115
Sacramento Kings: 100 - Orlando Magic: 107
Portland Trail Blazers: 123 - Oklahoma City Thunder:103

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Boston Celtics deplasmanda kazandı, galibiyet serisini 4 maça çıkardı
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