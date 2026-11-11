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Giriş Tarihi: 11.11.2026

Potada da kaderi aynı!

Siyah-beyazlıların basketbol takımı evinde 3’te 3 yaparken, dış sahada 4 maçı da kaybetti

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Ogün ŞAHİNOĞLU Ogün ŞAHİNOĞLU
Potada da kaderi aynı!
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Beşiktaş, bu sezon futbolda evinde kimseye geçit vermedi. Siyahbeyazlılar, Süper Lig'de Dolmabahçe'de tüm maçları kazanmayı başardı. Kendi sahasında 6'da 6 yapan Beşiktaş'ın deplasman performansı ise tam tersi oldu. 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 de mağlubiyet yaşadı. Kartal'ın futboldaki bu lig performansının benzeri basketbolda da yaşanıyor. Siyahbeyazlı kulübün erkek basketbol takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7 karşılaşmaya çıktı. Evinde oynadığı 3 maçı kazanırken, deplasmandaki 4 mücadeleyi kaybetti. Siyah-beyazlıların hem futbol hem de basketboldaki bu tablosu "Taraftarından uzakta uçamıyor" dedirtti. Kartal, taraftarının desteğini arkasına aldığı maçlarda bambaşka bir havaya bürünüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Potada da kaderi aynı!
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