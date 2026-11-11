Potada da kaderi aynı!

Beşiktaş, bu sezon futbolda evinde kimseye geçit vermedi. Siyahbeyazlılar, Süper Lig'de Dolmabahçe'de tüm maçları kazanmayı başardı. Kendi sahasında 6'da 6 yapan Beşiktaş'ın deplasman performansı ise tam tersi oldu. 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 de mağlubiyet yaşadı.
Kartal'ın futboldaki bu lig performansının benzeri basketbolda da yaşanıyor. Siyahbeyazlı kulübün erkek basketbol takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7 karşılaşmaya çıktı. Evinde oynadığı 3 maçı kazanırken, deplasmandaki 4 mücadeleyi kaybetti.
Siyah-beyazlıların hem futbol hem de basketboldaki bu tablosu "Taraftarından uzakta uçamıyor" dedirtti. Kartal, taraftarının desteğini arkasına aldığı maçlarda bambaşka bir havaya bürünüyor.
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Mete Efendioğlu - Editör