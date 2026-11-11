Potada da kaderi aynı!

Beşiktaş, bu sezon futbolda evinde kimseye geçit vermedi. Siyahbeyazlılar, Süper Lig'de Dolmabahçe'de tüm maçları kazanmayı başardı.Kartal'ın futboldaki bu lig performansının benzeri basketbolda da yaşanıyor. Siyahbeyazlı kulübün erkek basketbol takımı,Siyah-beyazlıların hem futbol hem de basketboldaki bu tablosu "Taraftarından uzakta uçamıyor" dedirtti. Kartal, taraftarının desteğini arkasına aldığı maçlarda bambaşka bir havaya bürünüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör