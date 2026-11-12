Alperen Şengün double double yaptı, Houston kazandı! İşte tüm sonuçlar

NBA'de normal sezon heyecanı 10 maçla devam etti. Houston Rockets konuk ettiği Golden State Warriors'ı 115-108'lik skorla mağlup etti ve 9. galibiyetini kazandı. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 37 dakika kaldığı parkede 19 sayı, 13 ribaund, 9 asist, 1 blok ve 1 top çalmayla mücadele ederken, Kevin Durant 20 sayı, Amen Thompson da 19 sayı kaydetti. Bu sezonki 4. yenilgisini alan Golden State'de Yaxel Okari Lendeborg 25 sayı, Brandin Podziemski de 22 sayıyla katkı verdi. Stephen Curry ise sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi.



LAKERS'TAN ÜST ÜSTE 7. GALİBİYET

Los Angeles Lakers ise Fiserv Forum'da karşı karşıya geldiği Milwaukee Bucks'ı 123-112'lik skorla yendi. Ligde üst üste 7, toplamda 11. galibiyetini elde eden Lakers'ta Luka Doncic 32 sayı, Sandro Mamukelashvili 23 sayı ve Austin Reaves 18 sayıyla oynadı. Bu sezon 11. kez kaybeden Milwaukee'de Tyler Herro 27 sayı, Jaime Jaquez Jr. da 25 sayıyla maçı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:



Toronto Raptors: 93 - Boston Celtics: 98

Indiana Pacers: 114 - Washington Wizards: 101

New York Knicks: 107 - Cleveland Cavaliers: 115

New Orleans Pelicans: 111 - Brooklyn Nets: 145

Memphis Grizzlies: 118 - Denver Nuggets: 123

Chicago Bulls: 119 - San Antonio Spurs: 124

Milwaukee Bucks: 112 - Los Angeles Lakers: 123

Utah Jazz: 108 - Orlando Magic: 123

Houston Rockets: 115 - Golden State Warriors: 108

Portland Trail Blazers: 118 - Oklahoma City Thunder: 108

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör