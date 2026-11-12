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Giriş Tarihi: 12.11.2026 12:10

Beşiktaş, LDLC Asvel ile karşılaşacak

Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nde yarın LDLC Asvel'e konuk olacak

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Beşiktaş, LDLC Asvel ile karşılaşacak
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Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 11. haftasında yarın Fransa'nın LDLC Asvel ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

LDLC Arena'daki mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak.

Ligde oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 6 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 14. sırada yer alıyor. Virtus Bologna deplasmanında son saniye basketiyle 103-101 kazanan Beşiktaş, son maçında ise sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunos'a 83-67 yenildi.

Organizasyonda 10 maçta 4 galibiyeti bulunan LDLC Asvel, ligde 16. sırada bulunuyor. Partizan (82-75) ve Baskonia (94-79) galibiyetleriyle çıkış yakalayan Fransa temsilcisi, son karşılaşmasında sahasında Bayern Münih'e 99-95 kaybetti.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Beşiktaş, LDLC Asvel ile karşılaşacak
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