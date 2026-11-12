Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Eski NBA ve EuroLeague oyuncusu Alex Acker Ordu’da
Giriş Tarihi: 12.11.2026 16:32

Eski NBA ve EuroLeague oyuncusu Alex Acker Ordu’da

Eski NBA ve EuroLeague oyuncusu Alex Acker, NBA Basketball School Türkiye organizasyonu kapsamında basketbol kampı ve spor okulu çalışmaları için Ordu’ya geldi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA İHA
Eski NBA ve EuroLeague oyuncusu Alex Acker Ordu’da
  • ABONE OL
NBA Basketball School Türkiye bünyesinde Ordu'da yapılması planlanan kamp ve spor okulu hakkında tanıtım ve bilgilendirmelerde bulunmak üzere kente gelen Acker, beraberindeki heyetle birlikte Ordu Valisi Muammer Erol'u da ziyaret etti. Vali Erol ile bir süre sohbet ederek Ordu hakkında bilgi alan Acker, şehrin çok güzel olduğunu ifade etti. Acker, kabullerinden dolayı Vali Erol'a teşekkür etti.
Vali Muammer Erol ise Alex Acker ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ordu'da gerçekleştirecekleri faaliyetlerde başarılar diledi.
Ziyarete NBA Basketball School Türkiye Kurucu Ortakları Devrim Kıvanç ve Aksel Barutciyan, Uluslararası İletişim Departmanı'ndan Zeynep Kıvanç, Ordu sorumluları Birkan Ülkütaşır ve Kulüp Başkanı Haldun Azder, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ile Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Kır katıldı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski NBA ve EuroLeague oyuncusu Alex Acker Ordu’da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA