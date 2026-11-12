Potanın perileri zaferle başladı

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2. tur elemelerine galibiyetle giriş yaptı. Potanın Perileri, yeni başantrenörü Frederic Dusart ile çıktığı ilk karşılaşmada Karadağ'ı 79-62 mağlup etti.
I Grubu'nda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Elif Bayram 18 sayıyla takımımızın en skoreri oldu. Rakibe Taya Reimer'in 22 sayısı yetmedi. Millilerimiz, grubundaki ikinci müsabakasında 14 Kasım'da TSİ 20.40'ta İsrail ile Letonya'da kozlarını paylaşacak.
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Mete Efendioğlu - Editör