Potanın perileri zaferle başladı

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A Milli Kadın Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2. tur elemelerine galibiyetle giriş yaptı. Potanın Perileri,I Grubu'nda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Elif Bayram 18 sayıyla takımımızın en skoreri oldu. Rakibe Taya Reimer'in 22 sayısı yetmedi. Millilerimiz, grubundaki ikinci müsabakasında