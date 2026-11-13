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Giriş Tarihi: 13.11.2026 11:23

Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8.hafta maçları oynanacak.

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Basketbol Süper Ligi’nde haftanın programı!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 8.hafta heyecanı başlıyor.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Yarın:

13.00 Aliağa Petkimspor-Türk Telekom (ENKA)

15.30 TOFAŞ-Trabzonspor (TOFAŞ)

18.00 Biotekno Körfez Basket-Galatasaray MCT Technic (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

20.30 Pizzabulls Bordo Bandırma-Karşıyaka (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

15 Kasım Pazar:

13.00 Esenler Erokspor-Bahçeşehir Koleji (Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi)

15.30 Yukatel Denizli Basket-Glint Çayırova Belediyesi (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Beşiktaş-Bursaspor Basketbol (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

20.30 Fenerbahçe Tarfin-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ #TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU #BEŞİKTAŞ #TRABZONSPOR #GALATASARAY MCT TECHNİC
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Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı!
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