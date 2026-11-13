Basketbol Süper Ligi’nde haftanın programı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 8.hafta heyecanı başlıyor.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Yarın:
13.00 Aliağa Petkimspor-Türk Telekom (ENKA)
15.30 TOFAŞ-Trabzonspor (TOFAŞ)
18.00 Biotekno Körfez Basket-Galatasaray MCT Technic (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
20.30 Pizzabulls Bordo Bandırma-Karşıyaka (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
15 Kasım Pazar:
13.00 Esenler Erokspor-Bahçeşehir Koleji (Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi)
15.30 Yukatel Denizli Basket-Glint Çayırova Belediyesi (Pamukkale Üniversitesi)
18.00 Beşiktaş-Bursaspor Basketbol (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
20.30 Fenerbahçe Tarfin-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)