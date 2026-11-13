Cunningham 52 sayıyla kariyer rekoru kırdı, Pistons uzatmalarda kazandı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons, Washington Wizards'ı uzatmalarda 144-140 mağlup etti. Capital One Arena'da oynanan karşılaşmada, Cunningham 52 sayı ve 11 asistle "double-double" yaparak kariyer rekoru kırdı.

Sezonun 8. galibiyetinde, Ausar Thompson 17 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistle "triple-double" ve Paul Reed 13 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.

Ev sahibi ekip Wizard'da Anthony Davis 30 sayı, 15 ribauntla ve Trae Young 37 sayı ve 14 asistle "double-double" yaparak sezonun 9. mağlubiyetini engelleyemedi.

ADEM BONA'SIZ GALİBİYET

Xfinity Mobile Arena'da oynanan mücadelede Philadelphia 76ers, Toronto Raptors'ı 123-112 mağlup etti. Sixers'ta Tyrese Maxey 27 sayıyla takımının en skoreri olurken, Joel Embiid 20 ve Jaylen Brown 18 sayıyla maçı tamamladı.

Milli basketbolcu Adem Bona ise sakatlığı sebebiyle mücadelede süre almadı.

Raptors'ta RJ Barrett 31 sayı ve 14 ribauntla oynayarak maçın en skorer ismi oldu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör