Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Cunningham 52 sayıyla kariyer rekoru kırdı, Pistons uzatmalarda kazandı!
Giriş Tarihi: 13.11.2026 10:23

Cunningham 52 sayıyla kariyer rekoru kırdı, Pistons uzatmalarda kazandı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons, Cade Cunningham'ın 52 sayıyla oynadığı maçta Washington Wizards'ı uzatmalarda 144-140 yendi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA AA
Cunningham 52 sayıyla kariyer rekoru kırdı, Pistons uzatmalarda kazandı!
  • ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons, Washington Wizards'ı uzatmalarda 144-140 mağlup etti. Capital One Arena'da oynanan karşılaşmada, Cunningham 52 sayı ve 11 asistle "double-double" yaparak kariyer rekoru kırdı.

Sezonun 8. galibiyetinde, Ausar Thompson 17 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistle "triple-double" ve Paul Reed 13 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.

Ev sahibi ekip Wizard'da Anthony Davis 30 sayı, 15 ribauntla ve Trae Young 37 sayı ve 14 asistle "double-double" yaparak sezonun 9. mağlubiyetini engelleyemedi.

ADEM BONA'SIZ GALİBİYET

Xfinity Mobile Arena'da oynanan mücadelede Philadelphia 76ers, Toronto Raptors'ı 123-112 mağlup etti. Sixers'ta Tyrese Maxey 27 sayıyla takımının en skoreri olurken, Joel Embiid 20 ve Jaylen Brown 18 sayıyla maçı tamamladı.

Milli basketbolcu Adem Bona ise sakatlığı sebebiyle mücadelede süre almadı.

Raptors'ta RJ Barrett 31 sayı ve 14 ribauntla oynayarak maçın en skorer ismi oldu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#DETROİT PİSTONS #WASHİNGTON WİZARDS #PHİLADELPHİA 76ERS #TORONTO RAPTORS #NBA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Cunningham 52 sayıyla kariyer rekoru kırdı, Pistons uzatmalarda kazandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA